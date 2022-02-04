ВЕРСТКА МАКЕТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Доброго времени суток.
Меня зовут Даниил. Обитаю в Брянске, Россия.
Знания, умения, навыки:
- Верстка по макетам Figma
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Использование БЭМ методологии
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Написание простого, читабельного кода.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Подключение нестандартных шрифтов.
О работе:
- Делаю свою работу качественно и в срок
- Всегда на связи WhatsApp, Telegram, Vk
Главный принцип о себе:
- Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Исправление ошибок или недочетов, не увиденных вами во время сдачи работы.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
> Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:
Whatsapp - https://api.whatsapp.com/send?phone=79307347035
Telegram - https://t.me/Daniil_Kon
Я Вконтакте - https://vk.com/daniil_032
В Инстаграм - @dane4_kak
Так же Вы можете позвонить мне по номеру +7 (930) 734-70-35
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