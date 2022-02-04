ВЕРСТКА МАКЕТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Доброго времени суток.

Меня зовут Даниил. Обитаю в Брянске, Россия.

Знания, умения, навыки:

- Верстка по макетам Figma

- HTML5, CSS3, jQuery.

- Кроссбраузерность.

- Использование БЭМ методологии

- Блочная фиксированная / резиновая верстка.

- Адаптивная верстка.

- Responsive.

- LESS/SCSS

- GulpJS

- Git

- Написание простого, читабельного кода.

- Адаптация / внедрение плагинов.

- Подключение нестандартных шрифтов.

О работе:

- Делаю свою работу качественно и в срок

- Всегда на связи WhatsApp, Telegram, Vk

Главный принцип о себе:

- Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Исправление ошибок или недочетов, не увиденных вами во время сдачи работы.

- Разумные цены.

- Постоянный online.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

> Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:

Whatsapp - https://api.whatsapp.com/send?phone=79307347035

Telegram - https://t.me/Daniil_Kon

Я Вконтакте - https://vk.com/daniil_032

В Инстаграм - @dane4_kak

Так же Вы можете позвонить мне по номеру +7 (930) 734-70-35