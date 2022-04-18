Проведу маркетинговый анализ рынка. Сегментирую целевую аудиторию, разработаю стратегию и структуру рекламного аккаунта. Органично встраиваю рекламу в информационный поток вашего потенциального клиента. Знаю как найти и удержать нужных вам людей. Пишу рекламные объявления, управляю бюджетом, анализирую поведение посетителей и оцениваю рентабельность рекламных кампаний. Создаю эффективную посадочную страницу. При работе с лендингом выстрою 3D аудиторию по авторской схеме.
5 причин выбрать меня:
- Знаю как работает бизнес
Имею опыт ведения собственных бизнес-проектов.
Понимаю ваши риски, разделяю ваши ценности, знаю ваши «боли».
- Умею видеть общую картину бизнес
- Со мной легко, безопасно и предсказуемо
- Настроить рекламу – дело техники. Довести клиента до продаж – дело опыта.
- Сдаю проекты вовремя, соблюдаю дедлайны, всё время на связи
Настрою релевантную и прибыльную рекламу. Найду в бизнесе слабые места, которые мешают увеличению конверсии с рекламы.
Техникой владею, опыт продаж имею.
- $1Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт2 года назад