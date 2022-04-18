bekalogya

Бекболат bekalogya

 
23 годаКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Специалист по таргетированной рекламе в facebook и instagram

Проведу маркетинговый анализ рынка. Сегментирую целевую аудиторию, разработаю стратегию и структуру рекламного аккаунта. Органично встраиваю рекламу в информационный поток вашего потенциального клиента. Знаю как найти и удержать нужных вам людей. Пишу рекламные объявления, управляю бюджетом, анализирую поведение посетителей и оцениваю рентабельность рекламных кампаний. Создаю эффективную посадочную страницу. При работе с лендингом выстрою 3D аудиторию по авторской схеме.

5 причин выбрать меня:

  • Знаю как работает бизнес

    Имею опыт ведения собственных бизнес-проектов.

    Понимаю ваши риски, разделяю ваши ценности, знаю ваши «боли».

  • Умею видеть общую картину бизнес

    • Настрою релевантную и прибыльную рекламу. Найду в бизнесе слабые места, которые мешают увеличению конверсии с рекламы.

  • Со мной легко, безопасно и предсказуемо
  • Настроить рекламу – дело техники. Довести клиента до продаж – дело опыта.

    • Техникой владею, опыт продаж имею.

  • Сдаю проекты вовремя, соблюдаю дедлайны, всё время на связи

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
varodak
42 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
7 часов назад
$2
2 балла
год назад
Проверка текста на ошибки
Ни какой комуникации, еще отзыв плохой поставил
Никакой коррекции
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