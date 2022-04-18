Специалист по таргетированной рекламе в facebook и instagram

Проведу маркетинговый анализ рынка. Сегментирую целевую аудиторию, разработаю стратегию и структуру рекламного аккаунта. Органично встраиваю рекламу в информационный поток вашего потенциального клиента. Знаю как найти и удержать нужных вам людей. Пишу рекламные объявления, управляю бюджетом, анализирую поведение посетителей и оцениваю рентабельность рекламных кампаний. Создаю эффективную посадочную страницу. При работе с лендингом выстрою 3D аудиторию по авторской схеме.

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