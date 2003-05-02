Junior Web-Developer

Front-end developer Бекбол 16 лет.

Опыт работы

Мой опыт включает в себя такие действия, как реализация функций для существующих проектов и интеграция с существующими компонентами с дальнейшим обслуживанием и поддержкой. Я идейный парень с желанием улучшить свои навыки, хороший товарищ по команде, который может работать в рамках прямого процесса, а также быть организованным в одиночку.

Навыки

JavaScript, Git, React, HTML5, Redux, CSS, REST API, HTML, SASS, ES6+, Webpack, СSS, Redux-thunk, redux-form

Достижения

Я Frontend-разработчик . Мне нравится заниматься различными аспектами фронтенд-разработки, узнавать о новых технологиях, писать технические статьи или просто играть в игры в свободное время.

Достижения - Закончил курсы JavaScript(React).

Предпочитаемый язык общения: Русский ️