beliberda

Александр beliberda

 
34 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

На данный момент работаю ведущим специалистом по контекстной рекламе в Digital-агентстве Traffic Isobar.

 Могу помочь Вам в следующих задачах:

  • Составление семантического ядра (подбор слов для рекламной кампании)
  • Подготовка материалов для рекламных кампаний – составление или редактирование текстов объявлений, текстово-графических блоков и т.д
  • Запуск и отслеживание хода рекламных кампаний: замена материалов по требованию клиента, контроль за ставками, оптимизация рекламных материалов при необходимости;
  • Составление отчетов по результатам рекламных кампаний;
  • Анализ и оценка эффективности проведенных рекламных кампаний на основе данных из аккаунтов и счетчиков Яндекс.Метрика и Google Analytics
Контекстная реклама
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$10/час
от $200от 3 дней
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