На данный момент работаю ведущим специалистом по контекстной рекламе в Digital-агентстве Traffic Isobar.
Могу помочь Вам в следующих задачах:
- Составление семантического ядра (подбор слов для рекламной кампании)
- Подготовка материалов для рекламных кампаний – составление или редактирование текстов объявлений, текстово-графических блоков и т.д
- Запуск и отслеживание хода рекламных кампаний: замена материалов по требованию клиента, контроль за ставками, оптимизация рекламных материалов при необходимости;
- Составление отчетов по результатам рекламных кампаний;
- Анализ и оценка эффективности проведенных рекламных кампаний на основе данных из аккаунтов и счетчиков Яндекс.Метрика и Google Analytics
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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