Full Stack Web Developer

Приветствую! Я – Белиус, опытный фрилансер с тремя годами опыта в веб-разработке. Специализируюсь на использовании технологий Node.js, React, Express.js, MongoDB и REST API. Готов разработать высококачественные и современные веб-приложения для вашего бизнеса. Я всегда открыт для новых вызовов и стремлюсь улучшать свои навыки ежедневно. Если вы ищете надежного и опытного разработчика, обратитесь ко мне. Я готов помочь вам воплотить в жизнь ваши идеи.

Моё портфолио: https://belius.netlify.app/