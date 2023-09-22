belkinaaaaa_

Анастасия belkinaaaaa_

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Меня зовут Настя и я веб-дизайнер, который поможет вам создать красоту ☺️

Я создаю:

-красивые и продающие баннера

-инфографику

-чеклисты и гайды

-дизайн сайтов и лендингов

-оформляю социальные сети

-дизайн пригласительных , сертификатов , визиток

Стараюсь делать все не только быстро ,но и качественно.

От заказчика прошу максимально четкой поставленной задачи и что б выходил на связь.

Буду рада поработать с хорошими и надежными людьми 😊

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#568
Дизайн сайтов
нет отзывов
$2/час
от $300от 5 дней
#1151