Меня зовут Настя и я веб-дизайнер, который поможет вам создать красоту ☺️

Я создаю:

-красивые и продающие баннера

-инфографику

-чеклисты и гайды

-дизайн сайтов и лендингов

-оформляю социальные сети

-дизайн пригласительных , сертификатов , визиток

Стараюсь делать все не только быстро ,но и качественно.

От заказчика прошу максимально четкой поставленной задачи и что б выходил на связь.

Буду рада поработать с хорошими и надежными людьми 😊