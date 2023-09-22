Меня зовут Настя и я веб-дизайнер, который поможет вам создать красоту ☺️
Я создаю:
-красивые и продающие баннера
-инфографику
-чеклисты и гайды
-дизайн сайтов и лендингов
-оформляю социальные сети
-дизайн пригласительных , сертификатов , визиток
Стараюсь делать все не только быстро ,но и качественно.
От заказчика прошу максимально четкой поставленной задачи и что б выходил на связь.
Буду рада поработать с хорошими и надежными людьми 😊
Портфолио
- Инфографика для магазина косметикинет просмотров
- Рекламный креатив для курсанет просмотров
- Инфографика для зоомагазинанет просмотров
Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
#568
Дизайн сайтов
нет отзывов
$2/час
от $300от 5 дней
#1151