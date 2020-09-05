bellaromanova

Здравствуйте, меня зовут Белла! Я специализируюсь на создании сайтов и веб-дизайне. Опыт работы : более 4 лет. Мои услуги:
-Создание сайтов(Landing Page, интернет-магазин, сайт-каталог, сайт-визитка, промо-сайт, лид-магнит, сервисный сайт)
-Дизайн сайтов.
-Верстка. Главные преимущества работы со мной :
-Работающий дизайн — анализ ЦА и решения работающие конкретно в Вашем случае.
-Ручная верстка — никаких конструкторов сайтов, таким образом сайт лучше продвигается.
-Реализую любую задумку клиента
- Перед выполнением работы внимательно изучу конкурентов и их ошибки, чтобы Вы стали лидером в вашей сфере и увеличили продажи.
- Разрабатываю индивидуальный дизайн.
-Качество и пунктуальность.
-Постоянная обратная связь.Ценовая политика:-Лендинг- от 12 000 руб.
-Сайт-визитка, промо-сайт, лид-магнит- от 14 000.
-Сайт-каталог - от 18000 руб.
-Интернет - магазин от 35 000 руб. Условия сотрудничества :
- Предоплата 50%
-Безопасная сделка
-Поэтапная оплата
Мое портфолио :https://vladimirkarasev.com