bellaromanova

Веб-дизайн / Сайты

Здравствуйте, меня зовут Белла! Я специализируюсь на создании сайтов и веб-дизайне. Опыт работы : более 4 лет. Мои услуги:

-Создание сайтов(Landing Page, интернет-магазин, сайт-каталог, сайт-визитка, промо-сайт, лид-магнит, сервисный сайт)

-Дизайн сайтов.

-Верстка. Главные преимущества работы со мной :

-Работающий дизайн — анализ ЦА и решения работающие конкретно в Вашем случае.

-Ручная верстка — никаких конструкторов сайтов, таким образом сайт лучше продвигается.

-Реализую любую задумку клиента

- Перед выполнением работы внимательно изучу конкурентов и их ошибки, чтобы Вы стали лидером в вашей сфере и увеличили продажи.

- Разрабатываю индивидуальный дизайн.

-Качество и пунктуальность.

-Постоянная обратная связь.Ценовая политика:-Лендинг- от 12 000 руб.

-Сайт-визитка, промо-сайт, лид-магнит- от 14 000.

-Сайт-каталог - от 18000 руб.

-Интернет - магазин от 35 000 руб. Условия сотрудничества :

- Предоплата 50%

-Безопасная сделка

-Поэтапная оплата

Мое портфолио :https://vladimirkarasev.com

https://deniskarasev.com

http://lest48.com

http://oblastkom.ru

http://plitkub.ru

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