Мы в данный момент строим сайт: sovtes.ua/belomor3k/index.php. Нам нужна рука художника-дизайнера для оформления некоторых его элементов. Для начала - небольшое оплачиваемое тестовое задание по созданию одного презентационного слайда (на главной) и одной иллюстрации к тексту в ...
Я люблю русский язык. Хотя английский люблю не меньше.
Могу вам помочь с яркой рекламной идеей или наполением вашего сайта хорошими текстами для людей.
Составить инструкцию с картинками, самоучитель, справочник, ЧАВО (если не по-русски, то мануал, хелп, ФАК) - и это всё ко мне.
Переводы с английского тоже возможны.
Мой основной вид работы на данный момент – компьютерная литература.
Полное портфолио законченных проектов - на сайте издательства ЭКСМО: http://eksmo.ru/author/482164/books/
Если удобно, можно посмотреть мой профиль на http://www.free-lance.ru/users/belomor3k/
Цена работы - 15$ (450 рублей, 120 гривень) за 1000 знаков текста. На больших объёмах эти цифры могут стать меньше.
Вообще, я открыт для общения и разнообразных предложений!
- Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт11 лет назад