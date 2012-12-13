Пишу тексты. Быстро. Просто. Дорого.

Я люблю русский язык. Хотя английский люблю не меньше.

Могу вам помочь с яркой рекламной идеей или наполением вашего сайта хорошими текстами для людей.

Составить инструкцию с картинками, самоучитель, справочник, ЧАВО (если не по-русски, то мануал, хелп, ФАК) - и это всё ко мне.

Переводы с английского тоже возможны.

Мой основной вид работы на данный момент – компьютерная литература.

Полное портфолио законченных проектов - на сайте издательства ЭКСМО: http://eksmo.ru/author/482164/books/

Если удобно, можно посмотреть мой профиль на http://www.free-lance.ru/users/belomor3k/

Цена работы - 15$ (450 рублей, 120 гривень) за 1000 знаков текста. На больших объёмах эти цифры могут стать меньше.

Вообще, я открыт для общения и разнообразных предложений!