Bemee media

BeMeemedia- маркетинговое агентство полного цикла.

За годы работы мы сформировали свой стиль работы — «креативный маркетинг».

Этот подход позволяет создавать креативные идеи, решающие практические маркетинговые задачи. Разрабатываем, а не Собираем информацию, скрупулезно анализируем, определяем задачи коммуникации — и только тогда подбираем креативную идею, которая их решит.

Мы обеспечиваем надежность и достоверность информации. Мы не будем рисовать несбыточные прогнозы и использовать «мертвые» каналы, потому что отчитываемся перед клиентом за итоговые показатели прибыли.

Наш сайт: bemeemedia.com﻿

Наши услуги:

Веб-разработка﻿ : мы обновляем старые и создаем принципиально новые современные сайты, которые укрепляют позиции компаний, брендов и продуктов.

: мы обновляем старые и создаем принципиально новые современные сайты, которые укрепляют позиции компаний, брендов и продуктов. Поисковая оптимизация(SEO)﻿ Это комплекс мер, созданных для того, чтобы сайт занимал высокие позиции в топе результатов поиска, а целевая аудитория интересовалась его содержанием.

Это комплекс мер, созданных для того, чтобы сайт занимал высокие позиции в топе результатов поиска, а целевая аудитория интересовалась его содержанием. Брендинг﻿ Мы поможем создать необходимые ассоциации с пользователем и проработать для этого все необходимые элементы фирменного стиля.

Мы поможем создать необходимые ассоциации с пользователем и проработать для этого все необходимые элементы фирменного стиля. AMP﻿ Это ускоренная технология мобильных страниц, активно продвигаемая самой компанией Google PS. Мы создаем быстрые динамические страницы для вашего сайта с помощью этой технологии.

Это ускоренная технология мобильных страниц, активно продвигаемая самой компанией Google PS. Мы создаем быстрые динамические страницы для вашего сайта с помощью этой технологии. HTML MAIL﻿ Мы создадим привлекательный и функциональный почтовый шаблон, который понравится вашим подписчикам. Ваша рассылка станет более запоминающейся и успешной.

Мы создадим привлекательный и функциональный почтовый шаблон, который понравится вашим подписчикам. Ваша рассылка станет более запоминающейся и успешной. Интернет-маркетинг﻿ Мы знаем, как правильно рекламировать компанию, чтобы информация быстро распространялась в интернете и социальных сетях. Работа с рекламой Google, рекламой в Facebook, маркетингом в Instagram, рекламой на YouTube. Аналитика ﻿ Наше агентство предоставляет комплекс мер для оценки эффективности рекламной кампании, целесообразности расходования средств и успешности выбранной стратегии.

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