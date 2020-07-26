Bemee media
BeMeemedia- маркетинговое агентство полного цикла.
За годы работы мы сформировали свой стиль работы — «креативный маркетинг».
Этот подход позволяет создавать креативные идеи, решающие практические маркетинговые задачи. Разрабатываем, а не Собираем информацию, скрупулезно анализируем, определяем задачи коммуникации — и только тогда подбираем креативную идею, которая их решит.
Мы обеспечиваем надежность и достоверность информации. Мы не будем рисовать несбыточные прогнозы и использовать «мертвые» каналы, потому что отчитываемся перед клиентом за итоговые показатели прибыли.
Наш сайт: bemeemedia.com
Наши услуги:
- Веб-разработка: мы обновляем старые и создаем принципиально новые современные сайты, которые укрепляют позиции компаний, брендов и продуктов.
- Поисковая оптимизация(SEO) Это комплекс мер, созданных для того, чтобы сайт занимал высокие позиции в топе результатов поиска, а целевая аудитория интересовалась его содержанием.
- Брендинг Мы поможем создать необходимые ассоциации с пользователем и проработать для этого все необходимые элементы фирменного стиля.
- AMP Это ускоренная технология мобильных страниц, активно продвигаемая самой компанией Google PS. Мы создаем быстрые динамические страницы для вашего сайта с помощью этой технологии.
- HTML MAIL Мы создадим привлекательный и функциональный почтовый шаблон, который понравится вашим подписчикам. Ваша рассылка станет более запоминающейся и успешной.
- Интернет-маркетинг Мы знаем, как правильно рекламировать компанию, чтобы информация быстро распространялась в интернете и социальных сетях. Работа с рекламой Google, рекламой в Facebook, маркетингом в Instagram, рекламой на YouTube.
Аналитика Наше агентство предоставляет комплекс мер для оценки эффективности рекламной кампании, целесообразности расходования средств и успешности выбранной стратегии.
Оставляйте заявку на аудит прямо сейчас, это будет для вас бесплатно.
Портфолио
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