Меня зовут Вячеслав Финютин. Я являюсь основателем компании, а также руководителем и одним из ведущих специалистов компании БенарИТ (www.benarit.ru).
Я работал в техподдержке в крупных компаниях более 10 лет. Поэтому хорошо знаю, как устроена поддержка и как максимально уменьшить количество сбоев.
Моя компания занимается созданием и обслуживанием IT-инфраструктуры для малых организаций. На данный момент у меня есть штат специалистов, достаточный для того, чтобы закрыть практически любой запрос.
Среди наших клиентов:
- Торгово-дистрибьюторские компании, в т.ч. иностранные
- Компании, занимающиеся масс-медиа
- Компании, занимающиеся разработкой в IT области
- Архитектурные бюро
- Строительные компании
Я беру на себя заботы о работе ваших компьютеров, серверов, сетей, видеонаблюдения и поддержки пользователей. Гарантирую, что Вы будете уверены в своей ИТ-инфраструктуре, сможете развивать свой бизнес и экономить на ИТ-расходах.
Немного о компании:
- БенарИТ - ИТ-аутсорсинговая компания с 7-летним стажем.
- Наши клиенты - это компании малого и среднего бизнеса.
- Мы работаем в Москве и Подмосковье.
- Мы гордимся качеством наших услуг и даём финансовую гарантию на них.