Основатель и руководитель IT-Аутсорсинг компании “BenarIT”

Меня зовут Вячеслав Финютин. Я являюсь основателем компании, а также руководителем и одним из ведущих специалистов компании БенарИТ (www.benarit.ru).

Я работал в техподдержке в крупных компаниях более 10 лет. Поэтому хорошо знаю, как устроена поддержка и как максимально уменьшить количество сбоев.

Моя компания занимается созданием и обслуживанием IT-инфраструктуры для малых организаций. На данный момент у меня есть штат специалистов, достаточный для того, чтобы закрыть практически любой запрос.

Среди наших клиентов:

- Торгово-дистрибьюторские компании, в т.ч. иностранные

- Компании, занимающиеся масс-медиа

- Компании, занимающиеся разработкой в IT области

- Архитектурные бюро

- Строительные компании

Я беру на себя заботы о работе ваших компьютеров, серверов, сетей, видеонаблюдения и поддержки пользователей. Гарантирую, что Вы будете уверены в своей ИТ-инфраструктуре, сможете развивать свой бизнес и экономить на ИТ-расходах.

Немного о компании:

- БенарИТ - ИТ-аутсорсинговая компания с 7-летним стажем.

- Наши клиенты - это компании малого и среднего бизнеса.

- Мы работаем в Москве и Подмосковье.

- Мы гордимся качеством наших услуг и даём финансовую гарантию на них.