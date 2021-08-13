IT-Аутсорсинг для малого бизнеса в Москве. BenarIT

Я беру на себя заботы о работе ваших компьютеров, серверов, сетей, видеонаблюдения и поддержки пользователей. Гарантирую, что Вы будете уверены в своей ИТ-инфраструктуре, сможете развивать свой бизнес и экономить на ИТ-расходах.

В договоре закрепляем фиксированную стоимость обслуживания. В стоимость уже включены: - Настройка, обслуживание, компонентный ремонт компьютеров, ноутбуков, рабочих станций - Установка, настройка и обслуживание ОС Windows, macOS, Linux, пакеты Microsoft Office, другое ПО, чистка от вирусов, антивирусная защита, настрофка BIOS, установка драйверов, настройка прав пользователей, диагностика ПО и оборудования, заказ и замена комплектующих и многие другие работы. - Установка, настройка и обслуживание серверов - Физические, виртуальные и удалённые сервера. Сервер AD (Домен), терминальный сервер, сервер баз данных SQL, веб-сервер, сервер 1С, файловый сервер, почтовый сервер, сервер виртуализации. Windows Server, NIX Server, HyperV, VMware. - Собственный ИТ-отдел - За каждым клиентом закрепляется менеджер и 2 инженера, которые всегда на связи и готовы решить любую проблему. - Бесперебойная работа всех офисов и техники - Решение любых проблем в установленные сроки и финансовая гарантия в случае их срывов по нашей вине. 5% от стоимости абонентской платы за каждый час просрочки. - Резервное копирование данных - аппаратные решения на базе серверов, NAS и SAN хранилищ, облачные решения, регламент создания резервных копий. - Сколько все эти услуги стоят?- Абонентская плата начинается от 7000 руб в мес, это стоимость примерно 12 компьютеров.Где найти айтишника или системного администратора за такую зарплату? Который бы обладал компетенциями 3 ИТ-специалистов и мог бы выполнять то, что можем мы.Наши Тарифы:- Тех. поддержка - неограниченная удалённая поддержка. Подходит тем, кому не требуется присутствие специалиста в офисе, либо тем, чьи сотрудники работают удалённо.- Базовый - комплексное обслуживание с финансовой гарантией на все виды работ. Подходит для тех, кто хочет быть уверенным в своей ИТ-инфраструктуре- Премиум - VIP обслуживание для самых требовательных клиентов. Подходит для тех, кто хочет, чтобы проблемы устранялись в максимально короткие сроки.- Ноль - платите только за те услуги, которыми воспользовались. Это тариф без ежемесячной платы. Выбирайте лучшее! Делитесь вашими задачами — я предложу наиболее качественное, эффективное и дешёвое решение.

Звоните по телефону +7(499)113-18-10 (отвечаем с 10 до 19) и пишите на почту [email protected] (отвечаем в течение часа). Рады будущему сотрудничеству - ваш БенарИТ (benarit.ru).