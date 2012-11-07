$100
Нужен дизайн рекламного буклета в формате А5 Лист сложенный по-полоам, 4 страницы с текстом и рекламой продукции Срок 1 день, оплата 100$
Верстка полиграфии45 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужен дизайн рекламного буклета в формате А5 Лист сложенный по-полоам, 4 страницы с текстом и рекламой продукции Срок 1 день, оплата 100$
Требуются люди для составления писем (абуз) на противозаконные сайты в интернете (рунете). т/к все они находятся на заграничных хостингах, необходимо по IP устанавливать на каких хостингах находится сайт и писать в поддержку о противозаконном размещение ресурса. ...
Требуется полиглот с навыками делового общения и убеждения для ежедневной переписки. Правильное правописание на русском и английском языках обязательно. Возраст только от 25 лет. А так же умение пользоваться почтовыми программами, ответственность и исполнительность. Отчет ежедневный. Зарплата 9000р ...