bentaton

Бентон bentaton

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исполнитель для составления писем (абуз)

    $330

    Требуются люди для составления писем (абуз) на противозаконные сайты в интернете (рунете). т/к все они находятся на заграничных хостингах, необходимо по IP устанавливать на каких хостингах находится сайт и писать в поддержку о противозаконном размещение ресурса. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Грамотный специалист для мультиязыковой переписки

    $300

    Требуется полиглот с навыками делового общения и убеждения для ежедневной переписки. Правильное правописание на русском и английском языках обязательно. Возраст только от 25 лет. А так же умение пользоваться почтовыми программами, ответственность и исполнительность. Отчет ежедневный. Зарплата 9000р ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад