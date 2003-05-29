berezovskiy_alex

Верстка, посадка, выгрузка, программирование сайтов

Front-End

Верстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect (если требуется), активно применяя HTML 5 и CSS 3 для создания анимационных эффектов в 60FPS.

Имеется опыт работы с Velocity и ThreeJS, а также с адаптивностью (в том числе принцип Mobile First), при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.

Также, есть принятый проект на площадке Envato ThemeForest.

Back-End

Разрабатываю темы для WordPress, OpenCart и DLE с последующей возможной публикацией в репозиторий соответствующих CMS.

Всё по правилам кодекса, с активным применением Unyson (для WordPress).

Также возможен полный перевод проекта из PSD сразу в CMS.

Личные качества:

Позитивное и легкое отношение к жизни.

Умение достигать цели, вне зависимостей от трудностей и препятствий, возникающих на пути.

Честность и самостоятельность.

Системное мышление — умение учитывать взаимное влияние всех компонент системы.

Неутомимое стремление к автоматизации.

Умение чётко излагать мысли письменно и доносить идеи до коллег.

Прагматичность и ориентированность на результат (а не процесс его достижения).

Основные языки программирования - PHP и Python.

Имеется опыт работы с геолокацией, для этого используем SypexGeo или продукты от MaxMind (если требуется).

Также занимаюсь подключением платежей различных уровней, в том числе онлайн, оффлайн и инлайн.

Возможна интеграция WebMoney, Qiwi, Bitcoin, PayPal, Visa, MasterCard, SMS, Western Union, Альфа Банк и др.

Все проекты разрабатываю с повышенным уровнем безопасности, в том числе идет защита от SQL инъекций, CSRF, MITM, XSS, а также от различного рода других возможных уязвимостей (DDoS в том числе).