berezovskiy_alex

Александр Березовский berezovskiy_alexberezovskiy_alex
Front-End
Верстаю любые макеты из PSD в Pixel Perfect (если требуется), активно применяя HTML 5 и CSS 3 для создания анимационных эффектов в 60FPS.
Имеется опыт работы с Velocity и ThreeJS, а также с адаптивностью (в том числе принцип Mobile First), при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.
Также, есть принятый проект на площадке Envato ThemeForest.
Back-End
Разрабатываю темы для WordPress, OpenCart и DLE с последующей возможной публикацией в репозиторий соответствующих CMS.
Всё по правилам кодекса, с активным применением Unyson (для WordPress).
Также возможен полный перевод проекта из PSD сразу в CMS.
Личные качества:
- Позитивное и легкое отношение к жизни.
- Умение достигать цели, вне зависимостей от трудностей и препятствий, возникающих на пути.
- Честность и самостоятельность.
- Системное мышление — умение учитывать взаимное влияние всех компонент системы.
- Неутомимое стремление к автоматизации.
- Умение чётко излагать мысли письменно и доносить идеи до коллег.
- Прагматичность и ориентированность на результат (а не процесс его достижения).
Имеется опыт работы с геолокацией, для этого используем SypexGeo или продукты от MaxMind (если требуется).
Также занимаюсь подключением платежей различных уровней, в том числе онлайн, оффлайн и инлайн.
Возможна интеграция WebMoney, Qiwi, Bitcoin, PayPal, Visa, MasterCard, SMS, Western Union, Альфа Банк и др.
Все проекты разрабатываю с повышенным уровнем безопасности, в том числе идет защита от SQL инъекций, CSRF, MITM, XSS, а также от различного рода других возможных уязвимостей (DDoS в том числе).