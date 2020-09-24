Молодой перспективный дизайнер
Привет, меня зовут Евгений!
Я готов выполнить работу любой сложности, за ограниченное количество времени. Мой опыт работы в сфере дизайна составляет уже более двух лет. В качестве своих инструментов, я использую программы, с которыми знаком уже не первый год, такие как:
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Брендированием
- Полиграфией
- Разработкой логотипов
- Рекламной продукцией (и другой печатной продукцией)
- Ретушированием фотографий
- Цветокоррекцией
Портфолио
- Визитная Карточка "AdvokatNP"76 просмотров
- Логотип "BeatLy"71 просмотр
- Визитная Карточка "MOZAIKA"65 просмотров
- Визитная Карточка "Типография №1"62 просмотра
- Логотип "MOZAIKA"66 просмотров
- Логотип "Типография №1" Версия 149 просмотров
- Листовка "Strawberry Cafe"47 просмотров
- Логотип "TRIPPLE"62 просмотра
- Логотип "Типография №1" Версия 250 просмотров
- Персональная визитная карточка "Bergrilz"54 просмотра
- Визитная Карточка "AutoStop"59 просмотров
- Визитная Карточка "ORIFLAME"52 просмотра