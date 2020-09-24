Молодой перспективный дизайнер

Привет, меня зовут Евгений!

Я готов выполнить работу любой сложности, за ограниченное количество времени. Мой опыт работы в сфере дизайна составляет уже более двух лет. В качестве своих инструментов, я использую программы, с которыми знаком уже не первый год, такие как:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Имею опыт работы с