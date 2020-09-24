bergrilz

Евгений Курач bergrilz

 
23 годаУкраина/Кривой Рог
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Молодой перспективный дизайнер

Привет, меня зовут Евгений!

Я готов выполнить работу любой сложности, за ограниченное количество времени. Мой опыт работы в сфере дизайна составляет уже более двух лет.  В качестве своих инструментов, я использую программы, с которыми знаком уже не первый год, такие как:

  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
Имею опыт работы с

  • Брендированием
  • Полиграфией
  • Разработкой логотипов
  • Рекламной продукцией (и другой печатной продукцией)
  • Ретушированием фотографий  
  • Цветокоррекцией 
Портфолио
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