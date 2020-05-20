Видеомонтаж | motion-design
Доброго времени суток!
Меня зовут Максим, уже 3 года я занимаюсь производством различного видеоконтента, начиная от motion, заканчивая онлайн курсами и рекламой на ТВ. Хочу дальше расти и пробовать новые форматы.
Отлично знаю adobe premiere pro и after effects, быстро учусь и ответственно подхожу к своим задачам.
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Портфолио
- Wedding85 просмотров
- Event85 просмотров
- Рекламный ролик для футбольного клуба95 просмотров
- Видеопроизводство84 просмотра