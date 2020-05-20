bertenev_m

Максим bertenev_m

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтаж | motion-design

Доброго времени суток!

Меня зовут Максим, уже 3 года я занимаюсь производством различного видеоконтента, начиная от motion, заканчивая онлайн курсами и рекламой на ТВ. Хочу дальше расти и пробовать новые форматы.

Отлично знаю adobe premiere pro и after effects, быстро учусь и ответственно подхожу к своим задачам. 

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