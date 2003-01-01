Получила диплом РГУ по специальности "Радиофизика и электроника" в Ростове-на-Дону, 29.06.2000.
Была студентом по обмену в рамках работы Центра Международной Мобильности (Center for International Mobility CIMO, Helsinki, Finland), в период с 01.06.2002 по 31.07.2003.
Защитила докторскую диссертацию по специальности "Компьютерные технологии" в университете г.Тампере, 13.12.2005.
С 2001 по 2011 годы вела исследовательскую работу в тамперском университете.
За плечами большое кол-во международных тематических публикаций в англоязычных журналах, а также поездки на международные конференции и симпозиумы.
Пройдено 3 курса по академическому письму с отличием, а также 2 курса английского языка для иностранцев; английский язык использую как разговорный более 15-ти лет, проживаю в Финляндии.
Успешно пройден государственный тест по финскому языку, могу переводить тексты с финского на русский и английский языки.
Успешно выполнила более 500 проектов на международной бирже фриланса - Upwork.
Ответственная и обязательная, выполню работу качественно и в срок.
Имеется постоянный доступ к быстрому Интернету.
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Телеграм: Tatiana Evreinova
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Оплата сдельная, по договоренности и через PayPal.