bezdna00890

Перфекционист и трудоголик в деле

Здравствуйте уважаемый заказчик, меня зовут Настя и я готова выполнить ваше задание быстро,качественно и недорого. Немного обо мне: я очень трудолюбивая ,всегда довожу свои дела до конца,кропотливо отношусь к работе,так как я еще тот перфекционист, поэтому со мной не возникнут какие либо проблемы.

Мои способности: 1)отлично владею всевозможными редакторами ,благодаря которым могу сделать вашу фотографию очень красивой , а видео насыщенным и интересным.

2) Могу переписывать /корректировать статьи и тексты.