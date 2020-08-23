bhusiev9work

Богдан bhusiev9work

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Адаптивная и качественная вёрстка , Landing Page , сайты под ключ

Я начинающий веб-разработчик , поэтому ставлю для себя в приоритет качество выполненной работы ,что способствует долговременному сотрудничеству,  гарантирую выполнить всё точно в сроки ( а если возникнут трудности, заранее об этом сообщить ) 

Ежедневно практикуюсь , осваиваю новые возможности веб-разработки , поэтому скорее всего ваша задача уже решалась мною, и поэтому работа будет быстрой и очень качественной. 

Относительно правок , готов исправлять все нюансы, доводя реализацию проекта под идеальные для вас параметры . 

Общение со мной не будет вас утруждать, я внимательно выслушаю задачу , и мгновенно предложу варианты решения ) 