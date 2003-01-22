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Вероніка
biabob
biabob
20 лет
Украина
/
Ужгород
2 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Веб дизайн, илюстрации
Веб дизайнер, художник иллюстратор, создаю логотипы и баннеры.
Портфолио
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Логотип для магазина уходовой косметики
53 просмотра
Логотип магазина бижутерии
30 просмотров
Дизайн главной страницы
19 просмотров
Китайский рынок
21 просмотр
Дизайн главной страницы
17 просмотров
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