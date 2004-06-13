Копірат та Рерайт

Привіт! Мене звуть Ігор, і я досвідчений копірайтер та рерайтер з великою інспірацією для творчості та унікальних текстів. Моя місія - привертати увагу аудиторії та передавати інформацію зрозуміло і переконливо. Ось кілька прикладів моєї роботи:

Комерційні статті: У моєму портфоліо є зразки креативних статей про продукти та послуги різних компаній. Вмію підкреслити переваги товару та створити цікавий історичний огляд для залучення читачів. SEO-оптимізовані тексти: Маю досвід у написанні статей та контенту, спрямованих на поліпшення ранжування в пошукових системах. Мої роботи успішно привертають органічний трафік та допомагають клієнтам досягти вищих позицій у результатах пошуку. Рерайтинг: Вміння перетворювати існуючий контент, зберігаючи його зміст та структуру, але при цьому надаючи йому унікальність, грає ключову роль у успішному рерайтингу. У моєму портфоліо є приклади успішних рерайтів статей, блогів та веб-сторінок. Креативні проєкти: Також займаюся творчим письмом, створенням захоплюючих історій, віршів та прес-релізів. Моя здатність втілювати у життя найнеочікуваніші ідеї робить мої роботи унікальними та привабливими для цільової аудиторії. Соціальні мережі: Успішно взаємодію з аудиторією через соціальні платформи, створюючи контент, який викликає реакції та стимулює обговорення. Мої роботи сприяють збільшенню підписників, лайків та поширенню контенту.

Моє портфоліо відображає різноманітність тем та стилів, з якими я працюю. Я завжди готовий прийняти нові виклики та підвищити ваш проєкт на новий рівень. Якщо ви шукаєте креативного та професійного копірайтера та рерайтера, звертайтеся - я готовий взятися за вашу наступну задачу.