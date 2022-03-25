big1991

Иван big1991

 
32 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Я разработчик на C#, и да, я действительно против войны и военных преступлений, совершаемых моей страной.

Опыт командной коммерческой разработки на C# более года.

Обучался в университете на инженера-программиста и совершенствую навыки в очень сильной команде разработчиков более года.

Готов написать с нуля небольшое приложение в .Net (Framework/Core) или переделаю/улучшу/доработаю Ваше:

 - спроектирую приложение наилучшим образом, в зависимости от бюджета смогу заложить безграничный потенциал для расширения функционала с наименьшей затратой ресурсов ($ + hr)

 - мой код легко читать, поддерживать и расширять даже сторонним разработчикам;

 - очень быстро и надёжно организую доступ к Вашим данным при помощи различных ORM или прямой связи при помощи СУБД;

 - грамотно сконструирую модель данных;

 - всегда остаюсь на связи, 5 минут моего времени каждый день ничего не будут Вам стоить, если Вы захотите уточнить или узнать что-либо, связанное с нашим общим проектом!

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$20
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Отзывы заказчиков
emerald009
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Проект на C#
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