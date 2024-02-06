billion7

Алекс billion7

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
10%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
год назад
Логотип
Создание логотипов
Спасибо за интересную задачу!
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