Необходимо разработать иконки и векторные картинки для автомобильного сайта. Включить элементы пиксель-арта. Обратите внимание на требования в техническом задании.
- Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрытгод назад
- $50
Требуется создание уникального логотипа для персонального заказа. Ожидается профессиональный дизайн, который будет отражать индивидуальность бренда. Подходите к разработке с творческим подходом и учитывайте все пожелания клиента.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Разработать логотип для автомобильного сайта, следуя техническому заданию. Учитывайте особенности бренда и целевую аудиторию. Необходим оригинальный и запоминающийся дизайн, который будет успешно представлять сайт.Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработать Telegram-бота модератора для управления чатами. Бот должен обеспечивать автоматизацию процессов модерации. Ознакомьтесь с техническим заданием для подробностей, укажите сроки и стоимость выполнения работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка дизайна сайта для аренды машин в ОАЭ на русском и английском языках. Необходимо использовать современные технологии, обеспечить адаптивность и чистый код. Дополнительным требованием является создание темы для WordPress с поддержкой редактора Гутенберг.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка анимационного видео в векторном стиле для сервиса аренды машин. Сценарий включает процесс аренды: клиент берет машину, подписывает договор на планшете, оплачивает картой и уезжает. Ожидается яркое и привлекательное мультяшное исполнение.Анимация4 заявкиЗакрытгод назад
Ищется специалист для консультации по запуску таргетированной рекламы в Instagram на тему женских платьев. Регион выполнения — ОАЭ. Ожидается помощь в настройке и оптимизации рекламной кампании.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрытгод назад
Ищется специалист для разработки SEO-плана для сайта аренды машин в ОАЭ. Необходимо составить семантическое ядро, проанализировать конкурентов и проверить сайт. Ожидается предложение плана без использования черных методов. Возможно дальнейшее сотрудничество по продвижению.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрытгод назад
Задача заключается в инвайтинге участников в Телеграм группы по заданному географическому положению. Необходимо найти и парсить чаты и группы, а затем постепенно инвайтить их участников. Подходящие навыки в SMM и SMO приветствуются.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо создать веб-сервис для заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ, УСН и ЕНВД. Пользователи должны иметь возможность заполнять формы онлайн и скачивать их в формате EXCEL или PDF. Изучите существующие сайты для копирования функционала и опций.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад