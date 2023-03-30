1. корректировка дизайна текущего сайта под современный лад. 2. корректировка текущих вкладок с обновлением информации, фотографий. 3. продвижение сайта. 4. создание дополнительного сайта, лендинг педж или полноценный сайт, хочется определиться исходя из разговора и советов профессионала.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
1. корректировка дизайна текущего сайта под современный лад. 2. корректировка текущих вкладок с обновлением информации, фотографий. 3. продвижение сайта. 4. создание дополнительного сайта, лендинг педж или полноценный сайт, хочется определиться исходя из разговора и советов профессионала.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт9 месяцев назад
1. корректировка дизайна текущего сайта под современный лад 2. корректировка текущих вкладок с обновлением информации 3. продвижение 4. создание дополнительного сайта, лендинг педж или полоноценный сайтСайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 месяцев назад