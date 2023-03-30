1. корректировка дизайна текущего сайта под современный лад. 2. корректировка текущих вкладок с обновлением информации, фотографий. 3. продвижение сайта. 4. создание дополнительного сайта, лендинг педж или полноценный сайт, хочется определиться исходя из разговора и советов профессионала.