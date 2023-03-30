billionns

Ильяспек billionns

 
31 годКазахстан/Алматы
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание сайта/редактирование основного сайта

    1. корректировка дизайна текущего сайта под современный лад. 2. корректировка текущих вкладок с обновлением информации, фотографий. 3. продвижение сайта. 4. создание дополнительного сайта, лендинг педж или полноценный сайт, хочется определиться исходя из разговора и советов профессионала.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Создание сайта/редактирование основного сайта

    1. корректировка дизайна текущего сайта под современный лад. 2. корректировка текущих вкладок с обновлением информации, фотографий. 3. продвижение сайта. 4. создание дополнительного сайта, лендинг педж или полноценный сайт, хочется определиться исходя из разговора и советов профессионала.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Создание сайта/редактирование основного сайта

    1. корректировка дизайна текущего сайта под современный лад 2. корректировка текущих вкладок с обновлением информации 3. продвижение 4. создание дополнительного сайта, лендинг педж или полоноценный сайт

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад