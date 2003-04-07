bilol070931

Хороший журналист не тот, который пишет то, что говорят, а тот, который пишет то, что нужно.

Контактый телефон: 0550693536

Е-mail [email protected]

Образование:

Студент 3-го курса колледжа Ошского Государственного Университета факультет ПОВТАС.

Опыт: Участник проекта DanceLife - «Молодежь за здоровый образ жизни”.

Знание языков: Английский pre-intermediate, кыргызский язык, русский язык, узбекский язык в совершенстве устно и письменно.

Личные качества: Высокая работоспособность, настойчивость в достижении цели,

честность, грамотная речь, коммуникабельность, активная жизненная позиция,

кративное мышление, целеустремлённость, мобильность, стремление к обучению, к личностному и профессиональному росту

Дополнительные навыки: Знание программ: Wep-developer, Windows, MS Office Работа c Internet. Умение работать с электронной почтой, с офисной техникой.