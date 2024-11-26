Бэкенд(node.js) разработчик / devops

Занимаюсь комплексной разработкой бэкенда на Node.js.

Имею 5 летний опыт в коммерческой web-разработке - большой опыт в ведении готовых проектов с имеющейся код-базой, так и в разработке с нуля.

Есть квалификация в следующих областях: проектирование и разработка API, проектирование баз данных, настройка обработки как единоразовых, так и рекуррентных платежей, парсинг и обработка большого количества данных, разработка ботов в Telegram, Vkontakte, Facebook. Полное конфигурирование окружающей среды - аренда, настройка безопасности и необходимого ПО на unix серверах. Ведение команды разработки, ревью кода.

Языки программирования: JS (es6+); TypeScript; html; CSS; Angular (1, 2) (фронтенд на джуниор уровне)

Node.js фреймворки: Nest.js, Express. Sequelize, Socket.io, Request, Cheerio, Swagger and etc.

Тестирование: TDD; Mocha, Jest.

Базы данных: SQL; PostgreSQL. Кэширование в Redis или Memcached. Apache Cassandra, MongoDB.

Принципы: REST; SOAP;

DevOps: Ansible; Docker; Linux; RabbitMQ; git; npm.

Внешние сервисы: Amazon AWS (EC2, RDS); большой опыт в интеграции со сторонними API: Stripe, PayPal, Telegram Bot API, VK API, Facebook Bot API, Hetzner API, Aliexpress API and etc.