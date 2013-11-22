WebDesign
ЧТО Я ДЕЛАЮ?
- Дизайн сайтов
- Дизайн Landing Page
- Дизайн главной - 100$
- Внутренние страницы 40$
- Лендинги - 200$
- Подробное обсуждение технического задания (ТЗ);
- Дизайн главной страницы;
- Предоплата 50%;
- Утверждение;
- Создание дизайна второстепенных страниц;
- Оплата остальных 50%.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Все было сделанно хорошо, учтены все пожелания. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятно было работать. Заказчик идет на контакт, всегда прислушивается к советам.
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $40
от 2 дней
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