bilyk

Ярослав bilyk

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
WebDesign

ЧТО Я ДЕЛАЮ?

  • Дизайн сайтов
  • Дизайн Landing Page
ЦЕНЫ

  • Дизайн главной - 100$
  • Внутренние страницы 40$
  • Лендинги - 200$
Как происходит работа:
  • Подробное обсуждение технического задания (ТЗ);
  • Дизайн главной страницы;
  • Предоплата 50%;
  • Утверждение;
  • Создание дизайна второстепенных страниц;
  • Оплата остальных 50%.

Отзывы заказчиков

seranking
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Создание красивых-скриншотов сайта
Все было сделанно хорошо, учтены все пожелания. Спасибо.
Приятно было работать. Заказчик идет на контакт, всегда прислушивается к советам.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $40
от 2 дней
#805