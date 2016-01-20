bima

Азиз Бамахрама bima

 
35 летТаджикистан/Душанбе
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
ООО «СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БИМА»

Целью нашей организации является создание ведущего розничного страховщика на основе инноваций и мирового опыта, развивающего современный страховой бизнес с целью предоставления полного спектра передовых страховых услуг, не имеющих аналогов на рынке, реализуемых как в дополнении к кредитам, так и самостоятельно, а также с целью удовлетворения всех потребностей клиентов в страховой защите и построения доверительных и долгосрочных взаимоотношений с партнерами и клиентами.

Мы стремимся – перенести западные и российские страховые технологии на таджикский рынок

  • Доработка веб приложения

    $250

    Требуется выполнить доработку существующего приложения. Приложение используется для учета через online систему продаж страховых полисов по определенному продукту. Приложение разработано с использованием Java, JSP, PostgreSQL. Направление исходных кодов и технического задания осуществляется после собеседования по Skype. ...

    PostgreSQLJava
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад