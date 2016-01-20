Требуется выполнить доработку существующего приложения. Приложение используется для учета через online систему продаж страховых полисов по определенному продукту. Приложение разработано с использованием Java, JSP, PostgreSQL. Направление исходных кодов и технического задания осуществляется после собеседования по Skype. ...
ООО «СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БИМА»
Целью нашей организации является создание ведущего розничного страховщика на основе инноваций и мирового опыта, развивающего современный страховой бизнес с целью предоставления полного спектра передовых страховых услуг, не имеющих аналогов на рынке, реализуемых как в дополнении к кредитам, так и самостоятельно, а также с целью удовлетворения всех потребностей клиентов в страховой защите и построения доверительных и долгосрочных взаимоотношений с партнерами и клиентами.
Мы стремимся – перенести западные и российские страховые технологии на таджикский рынок
- $250Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад