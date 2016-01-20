ООО «СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БИМА»

Целью нашей организации является создание ведущего розничного страховщика на основе инноваций и мирового опыта, развивающего современный страховой бизнес с целью предоставления полного спектра передовых страховых услуг, не имеющих аналогов на рынке, реализуемых как в дополнении к кредитам, так и самостоятельно, а также с целью удовлетворения всех потребностей клиентов в страховой защите и построения доверительных и долгосрочных взаимоотношений с партнерами и клиентами.

Мы стремимся – перенести западные и российские страховые технологии на таджикский рынок