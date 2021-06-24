Специалист по рекламе с опорой на графический дизайн.

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesing

Corel Draw

фирменного стиля (логотип, визитки, фирменные бланки, брендбук, сувенирная продукция и тд)

инфографики

дизайна полиграфии

Заказав работу у меня, Вы сможете получить не просто красивый, но и грамотный дизайн с учётом психологии потребителей, позиционирования компании, а также всех Ваших пожеланий

Надеюсь на приятное сотрудничество)