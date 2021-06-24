Специалист по рекламе с опорой на графический дизайн.
Работаю в
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesing
- Corel Draw
- фирменного стиля (логотип, визитки, фирменные бланки, брендбук, сувенирная продукция и тд)
- инфографики
- дизайна полиграфии
Заказав работу у меня, Вы сможете получить не просто красивый, но и грамотный дизайн с учётом психологии потребителей, позиционирования компании, а также всех Ваших пожеланий
Надеюсь на приятное сотрудничество)
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