bimwit

Ирина bimwit

 
21 годРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Специалист по рекламе с опорой на графический дизайн.

Работаю в

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesing
  • Corel Draw
Занимаюсь разработкой

  • фирменного стиля (логотип, визитки, фирменные бланки, брендбук, сувенирная продукция и тд)
  • инфографики
  • дизайна полиграфии
+ коммерческая обработка фотографий

Заказав работу у меня, Вы сможете получить не просто красивый, но и грамотный дизайн с учётом психологии потребителей, позиционирования компании, а также всех Ваших пожеланий

Надеюсь на приятное сотрудничество)

IllustratorPhotoshopБрендбукИнфографика