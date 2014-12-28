binna11

Инна binna11

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи для сайта

    Нужны интересные читабельные тексты, без грамматических и стилистических ошибок по ТЗ. Требования: грамотность; вдумчивость(особенно при чтении тз); желателен человек уже писавший о дизайне интерьеров, стилистике и декору помещений. Тематика - домашний текстиль, жалюзи, ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать статьи

    $17

    Нужно: описание категорий товаров для сайта по тз, тематика — шторы/жалюзи. Требования: ответственность, грамотность . Условия сотрудничества: для начала выполнить неоплачиваемое тестовое тз 500збп. Оплата: по факту, 50руб/1000збп, другие расценки не предлагайте. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лого для сайта

    $7

    Срочно нужен логотип для интернет-магазина штор-жалюзи. Горизонтальной ориентации. Что нужно: название магазина, маленькое изображение штор, приписка "салон штор", не пестрый - шрифт черный, рисунок в цветах сайта. Более подробное инфо в личку. Оплата 500руб на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер-рерайтер

    Нужно: описание категорий товаров для сайта по тз, тематика - шторы/жалюзи. Требования: ответственность, грамотность. Условия сотрудничества: выполнить неоплачиваемое тестовое тз Оплата: по факту, 50руб/1000збп, другие расценки не предлагайте. На данный момент нужен ...

    Копирайтинг51 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Jafad
Илья 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$7
10 баллов
10 лет назад
Лого для сайта
Было приятно работать, сам заказчик дает ясно понять что он хочет так что никаких нареканий и все без обмана.
Хороший исполнитель: крайне быстро выполнил работу, качественно, к многочисленным исправлениям типа "а давайте так, нет лучше так, но тут давайте добавим.."отнесся лояльно. Рекомендую!
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