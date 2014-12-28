Нужны интересные читабельные тексты, без грамматических и стилистических ошибок по ТЗ. Требования: грамотность; вдумчивость(особенно при чтении тз); желателен человек уже писавший о дизайне интерьеров, стилистике и декору помещений. Тематика - домашний текстиль, жалюзи, ...
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $17
Нужно: описание категорий товаров для сайта по тз, тематика — шторы/жалюзи. Требования: ответственность, грамотность . Условия сотрудничества: для начала выполнить неоплачиваемое тестовое тз 500збп. Оплата: по факту, 50руб/1000збп, другие расценки не предлагайте. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $7
Срочно нужен логотип для интернет-магазина штор-жалюзи. Горизонтальной ориентации. Что нужно: название магазина, маленькое изображение штор, приписка "салон штор", не пестрый - шрифт черный, рисунок в цветах сайта. Более подробное инфо в личку. Оплата 500руб на ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно: описание категорий товаров для сайта по тз, тематика - шторы/жалюзи. Требования: ответственность, грамотность. Условия сотрудничества: выполнить неоплачиваемое тестовое тз Оплата: по факту, 50руб/1000збп, другие расценки не предлагайте. На данный момент нужен ...Копирайтинг51 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужен логотип для интернет-магазина, тематика: шторы и жалюзи. Размер 63х285px.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт10 лет назад