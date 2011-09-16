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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
PHP
Сделано качественно и быстро, с использованием ООП. Сразу видно, что Денис профессионал
$5
10 баллов
14 лет назад
MySQL
Все ОЧЕНЬ оперативно поправил, без всяких лишних вопросов. Благодарен, хороший исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
Интересная задачка, своевременная оплата
$25
10 баллов
14 лет назад
PHP
Отличная работа. Сделано быстро и правильно.
Ответный отзыв
Это очень приятно, когда люди понимают, чего хотят