bintree

Денис bintree

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

DreamHacker
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Функция удалённой публикации в vBulletin (PHP)
PHP
Сделано качественно и быстро, с использованием ООП. Сразу видно, что Денис профессионал
netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Корректировка mysql запроса
MySQL
Все ОЧЕНЬ оперативно поправил, без всяких лишних вопросов. Благодарен, хороший исполнитель, рекомендую.
Интересная задачка, своевременная оплата
Ответный отзыв
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Написать пример PHP кода для вызова Moodle API
PHP
Отличная работа. Сделано быстро и правильно.
Это очень приятно, когда люди понимают, чего хотят
Ответный отзыв