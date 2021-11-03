Я против войны в Украине!
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$110
средняя цена заказа
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8
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Отзывы заказчиков
$107
10 баллов
2 года назад
Качественная работа! Все четко и в срок.
Ответный отзыв
всегда приятно работать с Тамарой. сроки оптимальные, а постановки задач идеальные
$209
10 баллов
2 года назад
Анатолий отличный специалист. Качество на высоте. Приятно иметь дело с компетентным специалистом и профессионалом своего дела! Спасибо!
Ответный отзыв
все четко, понятно и в строго в обозначенные сроки. работа с Тамарой приносит одно сплошное удовольствие =)