biobox

Анатолий biobox

 
43 годаРоссия/Пермь
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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Делаю свою работу

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
radkedesign
Тамара 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
$107
10 баллов
2 года назад
Перевод кп
Качественная работа! Все четко и в срок.
всегда приятно работать с Тамарой. сроки оптимальные, а постановки задач идеальные
Ответный отзыв
radkedesign
Тамара 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
$209
10 баллов
2 года назад
Написание текстов для сайта radkedesign.ru
Анатолий отличный специалист. Качество на высоте. Приятно иметь дело с компетентным специалистом и профессионалом своего дела! Спасибо!
все четко, понятно и в строго в обозначенные сроки. работа с Тамарой приносит одно сплошное удовольствие =)
Ответный отзыв