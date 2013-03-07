birthsite

Константин birthsite

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Навыки:

- HTML,CSS,JS + JQuery / UI

- Блочная, резиновая / фиксированная вёрстка

- Кроссбраузерность, семантика, комментирование, W3C кода

- Работа с СУБД Access,MS SQL Server, MySQL

- CMS MODx, Joomla / + VirtueMart

Отзывы заказчиков

soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Валидная верстка дивами
Константин, спасибо за работу! Валидно сверстал, быстро внес корректировки, почти все время на связи.
Приятное общение и понятные условия.Незамедлительная оплата.Рейтинг говорит сам за себя!
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