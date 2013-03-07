Навыки:
- HTML,CSS,JS + JQuery / UI
- Блочная, резиновая / фиксированная вёрстка
- Кроссбраузерность, семантика, комментирование, W3C кода
- Работа с СУБД Access,MS SQL Server, MySQL
- CMS MODx, Joomla / + VirtueMart
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Константин, спасибо за работу! Валидно сверстал, быстро внес корректировки, почти все время на связи.
Ответный отзыв
Приятное общение и понятные условия.Незамедлительная оплата.Рейтинг говорит сам за себя!