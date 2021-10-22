Максим Биштаков bishtakov_maximbishtakov_maxim
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов, лид-магнитов, квизов на Tilda. Быстро, качественно, красиво
Добрый день меня зовут Максим Биштаков и я web-разработчик. Я создаю как одностраничные сайты (LandingPage), так и многостраничные сайты (корпоративные) и интернет-магазины. Так же вы можете у меня заказать лид-магнит или квиз. За моей спиной более 2-х лет опыта в разработке и сайтов и более 30-ти проектов. Я знаю какой вам сайт нужен как никто другой.
Что я могу предложить Вам:
-уникальный дизайн;
-базовое seo продвижение;
-онлайн-оплата/функция заказа;
-удобный интерфейс сайта;
-полная выкладка товаров/описание всех услуг;
-результативное продвижение сайта с минимальным бюджетом.
Новым клиентам бонус: месяц обслуживания и продвижения в подарок!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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