Добрый день!
Меня зовут Ай-Бэлэк. Занимаюсь разработкой и дизайном веб-сайтов в Figma, так как я начинающий веб-дизайнер - моя работа стоит недорого. Для меня сейчас важнее создание репутации, получение Вашего положительного отзыва и классной работы в портфолио. Я буду стараться, чтобы Вы получили максимальное удовлетворение от нашего сотрудничества! Ваш сайт мне нужен будет для портфолио от чего ваш сайт только выиграет, ведь мне нужно крутое портфолио!
Мое портфолио: https://www.behance.net/simgus0103sim
Что будет входить в работу:
1. Прототип сайта и разработка концепции
2. Уникальный дизайн выполненный в Figma
3. Адаптивные мобильные версии
4. Верстка на Tilda (работаю в zero блоках)
5. Страница 404 + фавикон
6. Настройка базового SEO
7. Подключение домена, форм обратной связи и тд.
Бонус:
- Гайд по работе с Тильдой
- Поддержка сайта в течении месяца
Также в стоимость включены до 10 правок по дизайну и концепции
Более точную стоимость смогу назвать после ознакомления с техническим заданием
Пришлите, пожалуйста, Ваш прототип и техническое задание в любом удобном для Вас мессенджере! Если у Вас нет прототипа или технического задания - я направлю Вам бриф, мы можем заполнить его вместе с учетом всех ваших пожеланий, и я сразу приступаю к работе!
Для сотрудничества пишите:
- WhatsApp +7 (923) 551 90 24
- телеграм @bjiake
- инстаграм @sofitorosa
- Вконтакте https://vk.com/bjiake
- почта [email protected]