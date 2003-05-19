Сейчас я прохожу курс по веб-дизайну UI/UX Чтобы совместить приятное с полезным, я предлагаю вам заказать у меня сайт или лэндинг почти за бесплатно.

Добрый день!

Меня зовут Ай-Бэлэк. Занимаюсь разработкой и дизайном веб-сайтов в Figma, так как я начинающий веб-дизайнер - моя работа стоит недорого. Для меня сейчас важнее создание репутации, получение Вашего положительного отзыва и классной работы в портфолио. Я буду стараться, чтобы Вы получили максимальное удовлетворение от нашего сотрудничества! Ваш сайт мне нужен будет для портфолио от чего ваш сайт только выиграет, ведь мне нужно крутое портфолио!

Мое портфолио: https://www.behance.net/simgus0103sim

Что будет входить в работу:

1. Прототип сайта и разработка концепции

2. Уникальный дизайн выполненный в Figma

3. Адаптивные мобильные версии

4. Верстка на Tilda (работаю в zero блоках)

5. Страница 404 + фавикон

6. Настройка базового SEO

7. Подключение домена, форм обратной связи и тд.

Бонус:

- Гайд по работе с Тильдой

- Поддержка сайта в течении месяца

Также в стоимость включены до 10 правок по дизайну и концепции

Более точную стоимость смогу назвать после ознакомления с техническим заданием

Пришлите, пожалуйста, Ваш прототип и техническое задание в любом удобном для Вас мессенджере! Если у Вас нет прототипа или технического задания - я направлю Вам бриф, мы можем заполнить его вместе с учетом всех ваших пожеланий, и я сразу приступаю к работе!

Для сотрудничества пишите:

- WhatsApp +7 (923) 551 90 24

- телеграм @bjiake

- инстаграм @sofitorosa

- Вконтакте https://vk.com/bjiake

- почта [email protected]