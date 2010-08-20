bjornik

Анна Ивойлова bjornik

 
40 летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Художник, иллюстратор, веб-дизайнер

Окончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, 2007 год

Имею опыт работы в сфере веб-дизайна 3 года.

Работаю с интересом и удовольствием:)

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Отзывы заказчиков
jmars
Марс 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Необходима flash анимация к баннеру.
Работа была сдана раньше срока. Качество отличное, исправлений не потребовалось. Рекомендую.
Очень ответственный заказчик:) Понятно была поставлена задача, трудностей в работе не возникло)
Ответный отзыв
crushilo
Иван 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Создать шапку сайта
Очень благодарен за оперативно выполненную работу. Анна настоящий профессионал, выполнила работу на высшем уровне. В дальнейшем буду обращаться только к ней. Еще раз спасибо!
Очень приятно было поработать! Спасибо:)
Ответный отзыв
Анимация
1 отзыв
от $200
от 6 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $250
от 7 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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