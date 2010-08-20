Художник, иллюстратор, веб-дизайнер
Окончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию, 2007 год
Имею опыт работы в сфере веб-дизайна 3 года.
Работаю с интересом и удовольствием:)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Анимация для шапки259 просмотров
- Без названия267 просмотров
- Без названия267 просмотров
- Без названия244 просмотра
- Без названия244 просмотра
- Диплом "Форумчанин"175 просмотров
- Баннер на сайт для агенства недвижимости221 просмотр
- Иконки для агенства недвижимости375 просмотров
- Календарь для компании "Нашгород.ру" Тюмень243 просмотра
- Шарж225 просмотров
- Новогодняя открытка218 просмотров
- Флеш для сайта компании "Проминтерфейс"233 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Работа была сдана раньше срока. Качество отличное, исправлений не потребовалось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень ответственный заказчик:) Понятно была поставлена задача, трудностей в работе не возникло)
$30
10 баллов
13 лет назад
Очень благодарен за оперативно выполненную работу. Анна настоящий профессионал, выполнила работу на высшем уровне. В дальнейшем буду обращаться только к ней. Еще раз спасибо!
Ответный отзыв
Очень приятно было поработать! Спасибо:)
Анимация
1 отзыв
от $200
от 6 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $250
от 7 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
от 10 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга