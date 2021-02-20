Качественная и кросс-браузерная верстка лэндингов (Landing Page) и сайтов визиток.

Моя цель помочь вашему бизнесу увеличить количество клиентов.

Преимущества работы со мной:

Экономите нервы

﻿- Все просьбы после принятия соглашения будут немедленно учтены

Полная ответственность

﻿- Постоянная связь

﻿ ﻿- Выполнение работы в срок

Гарантия на написанный код

Если в течений 10 дней будут замечены ошибки, исправлю их безоговорочно и конечно же бесплатно.

Не плохие бонусы для вас и ваших друзей

Кросс-браузерным

Иметь чистый код

Адаптивность под любые разрешения

Легко интегрируемой под CMS

HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript (Чистый скрипт) и JQuery.

Photoshop, Abode XD и Figma.

Выбор цветовой гаммы для сайта

Разработка персонального логотипа