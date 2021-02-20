Качественная и кросс-браузерная верстка лэндингов (Landing Page) и сайтов визиток.
Моя цель помочь вашему бизнесу увеличить количество клиентов.
Преимущества работы со мной:
- Экономите нервы
- Полная ответственность
- Выполнение работы в срок
- Гарантия на написанный код
- Не плохие бонусы для вас и ваших друзей
- Кросс-браузерным
- Иметь чистый код
- Адаптивность под любые разрешения
- Легко интегрируемой под CMS
- HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript (Чистый скрипт) и JQuery.
- Photoshop, Abode XD и Figma.
- Выбор цветовой гаммы для сайта
- Разработка персонального логотипа
- Photoshop(.PSD), Abode XD(.XD) и Figma.
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/bkhdrv
- Instagram: @bkhdrv
Портфолио
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