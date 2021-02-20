bkhdrv

Акбар bkhdrv

 
23 годаУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная и кросс-браузерная верстка лэндингов (Landing Page) и сайтов визиток.

Моя цель помочь вашему бизнесу увеличить количество клиентов.

Преимущества работы со мной:

  • Экономите нервы
﻿ ﻿- Все просьбы после принятия соглашения будут немедленно учтены

  • Полная ответственность
﻿ ﻿- Постоянная связь

﻿ ﻿- Выполнение работы в срок

  • Гарантия на написанный код
﻿ ﻿- Если в течений 10 дней будут замечены ошибки, исправлю их безоговорочно и конечно же бесплатно.

  • Не плохие бонусы для вас и ваших друзей
Сверстанный сайт будет:

  • Кросс-браузерным
  • Иметь чистый код
  • Адаптивность под любые разрешения
  • Легко интегрируемой под CMS
Верстка сайтов с использованием технологий:

  • HTML5, CSS3, SCSS, JavaScript (Чистый скрипт) и JQuery.
Создание персонального дизайна спомощью:

  • Photoshop, Abode XD и Figma.
  • Выбор цветовой гаммы для сайта
  • Разработка персонального логотипа
Верстка с уже имеющегося иразработанного дизайна:

  • Photoshop(.PSD), Abode XD(.XD) и Figma.
Связь:

JavascriptВерстка сайтаFigmajQuery
Портфолио