bkv2004

Кирилл Барабашов bkv2004

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опытный ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР

Стоимость работы: от $10

Профессиональный опыт: БОЛЕЕ 5 ЛЕТ

Форма собственности: Физ. лицо

Способ оплаты: QIWI Wallet, Номер телефона МТС.

Основное:

  • Только качественно и в срок
  • Создание Фирменного Стиля; Рекламных Баннеров; Плакатов; Обработка и Редактирование Фотографий;
Ответственность:

  • Всегда довожу дело до конца
  • Не нарушаю сроков
  • Всегда на связи
Связь:

Отзывы заказчиков

iba_lancer
Ибрагим 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
4 года назад
Разработать логотип и 1-2 фоновые фотографии
Молодой исполнитель, рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно с таким работать! Добродушный и терпеливый!
Ответный отзыв