Опытный ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР
Стоимость работы: от $10
Профессиональный опыт: БОЛЕЕ 5 ЛЕТ
Форма собственности: Физ. лицо
Способ оплаты: QIWI Wallet, Номер телефона МТС.
Основное:
- Только качественно и в срок
- Создание Фирменного Стиля; Рекламных Баннеров; Плакатов; Обработка и Редактирование Фотографий;
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Всегда на связи
- E-mail - [email protected]
- Whats App - +7 (978) 202-29-58
Портфолио
- Дизайн презентации/pdf на тему "Майнинг"48 просмотров
- Фирменный стиль для Онлайн - Магазина60 просмотров
- Оформление Группы ВК55 просмотров
- Превью для видео YouTube58 просмотров
- Фирменный стиль для Онлайн - Библиотеки46 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Молодой исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятно с таким работать! Добродушный и терпеливый!