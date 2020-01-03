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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Заказ выполнен быстро и с хорошим качеством. Тема была сложная но справилась на отлично.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Интересное задание для работы, четко поставленное ТЗ, быстрая проверка и оплата!
Рерайтинг
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга