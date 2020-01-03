blackberry12

Антонина blackberry12

 
29 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Onelera
Сергей 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
4 года назад
Рерайтинг текста
Заказ выполнен быстро и с хорошим качеством. Тема была сложная но справилась на отлично.
Отличный заказчик. Интересное задание для работы, четко поставленное ТЗ, быстрая проверка и оплата!
Ответный отзыв
Рерайтинг
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга