Трудолюбивый новичок,который хочет работать и развиваться

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Я — веб-дизайнер.Я предлагаю разработку яркого,броского,креативного,оригинального и продающего дизайна для вашего сайта с версиями для мобильных. Владею в совершенстве 4 языками (русский,украинский,польский,английский) и могу принимать ваши заказы на любом из этих языков.

Мои навыки:

UI/UX-проектирование,скетчинг и прототипирование,Landing Page, дизайн сайтов,дизайн интернет-магазинов,адаптивный веб-дизайн,разработка логотипов и баннеров.

Почему нужно заказать проект именно у меня?

Работаю качественно,на совесть и довожу любую работу до такого состояния,чтобы мне не было за нее стыдно вне зависимости от того,сколько мне за это платят - будь это заказ за 10 $ или за 1000$; Не использую шаблонов, каждый проект рисуется с нуля и имеет уникальный дизайн и контент; Нахожусь всегда на связи; Всегда соблюдаю сроки и пытаюсь завершить свою работу даже немного раньше.

Контакты

• Skype: skypegirlgirl949

• Viber/WhatsApp: +380958592699

• VK: https://vk.com/blackfox__x

• Instagram :https://www.instagram.com/blackfox_x/

• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010721777841