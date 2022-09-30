blackwarrow

Презентации | Тексты | Переводы | Учебные работы
Возьмусь за:
- Копирайтинг и рерайтинг
- Написание текстов
- Написание учебных работ (эссе/доклады/конспекты)
- Создание презентаций
Окончила институт иностранных языков с красным дипломом, грамотна. Есть большой опыт в написании небольших статей, переводе (английский/японский) и создании красивых презентаций. Работать с текстом люблю и умею, знаю, как ориентировать на конкретную ЦА, могу писать в разных стилях и на разные темы.
Я против войны в Украине!