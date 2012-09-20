Получил деньги и отказался работать. Выбрал одного из самых дорогих предложений, ориентируясь на портфолио и отзывы. По началу показался адекватным и исполнительным. Сроки были достаточно сжатые о чём было заранее уведомлено. В 1 итерации выдал мягко говоря сыроватый результат и попросил оплаты. После поступления средств, под разными предлогами плавно отказывался работать, большую часть работы с правками пришлось делать за него. Через пару дней предлогов не работать, получил сообщение " сестра приехала, пиво пьем". После чего перестал выходить на связь.