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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$370
2 балла
6 месяцев назад
Получил деньги и отказался работать. Выбрал одного из самых дорогих предложений, ориентируясь на портфолио и отзывы. По началу показался адекватным и исполнительным. Сроки были достаточно сжатые о чём было заранее уведомлено. В 1 итерации выдал мягко говоря сыроватый результат и попросил оплаты. После поступления средств, под разными предлогами плавно отказывался работать, большую часть работы с правками пришлось делать за него. Через пару дней предлогов не работать, получил сообщение " сестра приехала, пиво пьем". После чего перестал выходить на связь.
$30
10 баллов
11 лет назад
Хороший исполнитель! Сделал все быстро и как захотели! Буду еще сотрудничать
Ответный отзыв
Отличная заказчица, чётко ставит задание, всегда на связи. Всем рекомендую
Веб-программирование
1 отзыв
$20/час
от $100от 1 дня
#988
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#450
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
#1114
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
#1548
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$10/час
от $50от 1 дня
#3539