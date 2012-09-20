blackyozh

Олег blackyozh

 
38 летУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
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Отзывы заказчиков
postfx3
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$370
2 балла
6 месяцев назад
Проект под фронтенд. Без бекенда, только анимации и js-эффекты.
Получил деньги и отказался работать. Выбрал одного из самых дорогих предложений, ориентируясь на портфолио и отзывы. По началу показался адекватным и исполнительным. Сроки были достаточно сжатые о чём было заранее уведомлено. В 1 итерации выдал мягко говоря сыроватый результат и попросил оплаты. После поступления средств, под разными предлогами плавно отказывался работать, большую часть работы с правками пришлось делать за него. Через пару дней предлогов не работать, получил сообщение " сестра приехала, пиво пьем". После чего перестал выходить на связь.
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
21 день назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Изменить сайт на Вордпресс и наполнить
Хороший исполнитель! Сделал все быстро и как захотели! Буду еще сотрудничать
Отличная заказчица, чётко ставит задание, всегда на связи. Всем рекомендую
Ответный отзыв
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