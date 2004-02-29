Парсинг и создание ботов на Python

Здравствуйте, меня зовут Александр.

Я изучаю python более года, готов быстро и качественно сделать для вас заказ связанный с парсингом данных или созданием telegram ботов. Стек моих технологий: python, beautifulsoup, request, bs4, selenium, linux, git, aiogram, web scraping.

Я уверен, что мы найдем общий язык и всегда сможем договориться о цене. Надеюсь на наше взаимовыгодное сотрудничество, не ограниченное одним заказом. Обращайтесь, всегда буду рад вам помочь!

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