Дизайн от нового поколения
За полгода на работы в студии x5studio в Ростове задизайнил более 25 проектов, получил большой опыт и готов покорять фриланс!
Немного о себе: Мне 18 лет, год назад я начал изучать веб дизайн, через 2 месяца после начала обучения попал в студию в Ростове, но пришлось уйти, поскольку поступил в универ.Обучался на курсах веб дизайн 2.0 от skillbox
Отлично владею фотошопом, хорошо иллюстратором.Сделаю всё максимально качественно, с душой и современным подходом
Небольшое портфолио : https://www.behance.net/danilbiriu97ed
Все остальные работы можно посмотреть здесь: https://x5studio.ru/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ITKKIT.RU REDESIGN120 просмотров
- Дизайн кинотеатра "Большой" в Ростове на Дону76 просмотров
- Дизайн сайта интернет магазина одежды74 просмотра
- Дизайн сайта интернет магазина одежды73 просмотра
- Главпивмаг дизайн сайта81 просмотр
- Главпивмаг дизайн сайта65 просмотров