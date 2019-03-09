Дизайн от нового поколения

За полгода на работы в студии x5studio в Ростове задизайнил более 25 проектов, получил большой опыт и готов покорять фриланс!

Немного о себе: Мне 18 лет, год назад я начал изучать веб дизайн, через 2 месяца после начала обучения попал в студию в Ростове, но пришлось уйти, поскольку поступил в универ.Обучался на курсах веб дизайн 2.0 от skillbox

Отлично владею фотошопом, хорошо иллюстратором.Сделаю всё максимально качественно, с душой и современным подходом

Небольшое портфолио : https://www.behance.net/danilbiriu97ed

Все остальные работы можно посмотреть здесь: https://x5studio.ru/