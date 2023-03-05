bliist2896

Копирайтер

Привет! Я Жанна - опытный копирайтер с 1.5 годами опыта работы в копирайтинге. Мой профиль включает работу на фриланс-бирже, где я успешно выполнила множество проектов для различных клиентов.

Я стараюсь быть внимательной к деталям и заботливо отношусь к каждому проекту, с которым работаю. Я люблю решать сложные задачи и всегда стараюсь найти оригинальные решения для каждого проекта. Мой стиль письма - ясный, краткий и привлекательный, что позволяет моим клиентам достигать своих целей и привлекать новых клиентов.

Если вы ищете копирайтера, который может обеспечить высокое качество и результативность в вашем проекте, я буду рада стать частью вашей команды. С нетерпением жду возможности сотрудничать с вами и помочь вам достичь ваших целей!