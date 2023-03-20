blinde_eloise

Оформление Геткурс | Настройка запусков | Лендинги

Привет! Я Любовь, эксперт по Геткурс



- Технически и визуально упаковываю онлайн-школы на Геткурс



- 40+ запусков курсов, в том числе для блогеров-миллионников



- Обожаю соглашаться на необычные и новые для меня проекты



- В работе сочетаю дизайн, сочетающий смыслы и идею продукта и

разработку удобных личных кабинетов на Геткурс



- Легко нахожу подход к клиентам и подбираю максимально подходящие решения для их задач



- Открыта новым проектам