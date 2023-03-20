blinde_eloise

Любовь Семененко blinde_eloiseblinde_eloise
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Оформление Геткурс | Настройка запусков | Лендинги
Привет! Я Любовь, эксперт по Геткурс
- Технически и визуально упаковываю онлайн-школы на Геткурс
- 40+ запусков курсов, в том числе для блогеров-миллионников
- Обожаю соглашаться на необычные и новые для меня проекты
- В работе сочетаю дизайн, сочетающий смыслы и идею продукта и
разработку удобных личных кабинетов на Геткурс
- Легко нахожу подход к клиентам и подбираю максимально подходящие решения для их задач
- Открыта новым проектам
Я против войны в Украине!