blinde_eloise

Любовь Семененко blinde_eloise

 
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Оформление Геткурс | Настройка запусков | Лендинги

Привет! Я Любовь, эксперт по Геткурс

- Технически и визуально упаковываю онлайн-школы на Геткурс

- 40+ запусков курсов, в том числе для блогеров-миллионников

- Обожаю соглашаться на необычные и новые для меня проекты

- В работе сочетаю дизайн, сочетающий смыслы и идею продукта и
разработку удобных личных кабинетов на Геткурс

- Легко нахожу подход к клиентам и подбираю максимально подходящие решения для их задач

- Открыта новым проектам