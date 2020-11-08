Требуется скопировать сайт с возможностью сохранения функционала поиска и фильтров. Архив должен быть подготовлен для загрузки на собственный хостинг, чтобы сайт работал корректно после переноса.
Веб-программирование8 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется скопировать сайт с возможностью сохранения функционала поиска и фильтров. Архив должен быть подготовлен для загрузки на собственный хостинг, чтобы сайт работал корректно после переноса.
Разработка сайта в качестве фронтенда. Несколько веб-страниц. Макеты в личных сообщения
Сверстать страницу из 3 флексбоксов. Вставить в 1 красиво текст, во второй меню в виде простых