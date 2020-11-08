blinov_sp

Сергей blinov_sp

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Большие проекты - большие возможности

  • Скопировать сайт

    Требуется скопировать сайт с возможностью сохранения функционала поиска и фильтров. Архив должен быть подготовлен для загрузки на собственный хостинг, чтобы сайт работал корректно после переноса.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта

    $100

    Разработка сайта в качестве фронтенда. Несколько веб-страниц. Макеты в личных сообщения

    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка страниц

    Сверстать страницу из 3 флексбоксов. Вставить в 1 красиво текст, во второй меню в виде простых

    HTML-верстка54 заявки
    Закрыт
    4 года назад