blockchain_soft

Антон Тарасенко blockchain_soft

 
33 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Огромный опыт в разработке CRM-систем, блокчейн приложений, различныйх SaaS сервисов, и т.д.

Огромный опыт в разработке:

  • CRM-систем
  • блокчейн приложений
  • различныйх SaaS сервисов
  • ботов для мессенджеров
  • парсеров
  • различных скриптов
  • мобильных приложений
  • и т.д.
Blockchain
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$480
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
garintheengineer
Илья Пухов 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$475
9 баллов
5 лет назад
Парсер для LinkedIn
Работали с Антоном по проекту плагина для Chrome. Артем сделал работу согласно ТЗ, а так же пару доработок сверху.
Очень рад сотрудничеству с Ильёй! Интересный проект и достойная оплата. Отлично прописанное техническое задание. Собираюсь сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
denistereschenko
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Аутентификация по паролю
Антон справился с работой на отлично! Профессиональный подход, пунктуальность и ответственное отношение к работе. Рекомендую!
Денис замечательный заказчик! Рекомендую и буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
#776
Прикладное ПО
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
#389