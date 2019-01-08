Огромный опыт в разработке CRM-систем, блокчейн приложений, различныйх SaaS сервисов, и т.д.
Огромный опыт в разработке:
- CRM-систем
- блокчейн приложений
- различныйх SaaS сервисов
- ботов для мессенджеров
- парсеров
- различных скриптов
- мобильных приложений
- и т.д.
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$480
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$475
9 баллов
5 лет назад
Работали с Антоном по проекту плагина для Chrome. Артем сделал работу согласно ТЗ, а так же пару доработок сверху.
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству с Ильёй! Интересный проект и достойная оплата. Отлично прописанное техническое задание. Собираюсь сотрудничать дальше.
$200
10 баллов
5 лет назад
Антон справился с работой на отлично! Профессиональный подход, пунктуальность и ответственное отношение к работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Денис замечательный заказчик! Рекомендую и буду сотрудничать дальше.
Веб-программирование
2 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
#776
Прикладное ПО
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
#389