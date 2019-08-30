Дмитрий, добрый вечер! Спасибо за отзыв! Хочу предложить написать статью "Игровая зависимость от компьютерных игр". В течение какого времени напишите?
Копирайтингнет заявок
Закрыт
6 лет назад
Дмитрий, добрый вечер! Спасибо за отзыв! Хочу предложить написать статью "Игровая зависимость от компьютерных игр". В течение какого времени напишите?
Здравствуйте, друзья! Ищу копирайтера для написание информационной статьи "Игровая зависимость от компьютерных игр" для наполнения созданного блога (3500-4000 зн.) Плачу 40-50 р за 1000 зн. Своевременную оплату гарантирую. Возможно дальнейшее сотрудничество, поскольку ...