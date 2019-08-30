blogMarik

Марина blogMarik

 
63 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Информационная статья

    Дмитрий, добрый вечер! Спасибо за отзыв! Хочу предложить написать статью "Игровая зависимость от компьютерных игр".  В течение какого времени напишите?

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью для блога

    Здравствуйте, друзья! Ищу копирайтера для написание информационной статьи "Игровая зависимость от компьютерных игр" для наполнения созданного блога (3500-4000 зн.) Плачу 40-50 р за 1000 зн. Своевременную оплату гарантирую. Возможно дальнейшее сотрудничество, поскольку ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад