Упаковка также важна, как и продукт.

Здравствуйте, меня зовут Кирилл и я моушн-дизайнер. Я обладаю чувством стиля и индивидуальным подходом к каждой работе. Мой опыт работы составляет более 3 лет. Я предоставляю портфолио, которое можно получить через мой телеграмм канал (@blowwoffedits). В моем портфолио представлены мои последние проекты. Я работаю в программах After Effects, Photoshop и Blender.



Мои основные направления дизайна включают:

-Дизайн рекламных баннеров и различных рекламных видеороликов.

-Разработка и анимация логотипов.

-3D моделирование.

В моем портфолио вы найдете примеры всех вышеперечисленных видов работ. Оплата услуг договорная и зависит от сложности работы.