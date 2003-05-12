Упаковка также важна, как и продукт.
Здравствуйте, меня зовут Кирилл и я моушн-дизайнер. Я обладаю чувством стиля и индивидуальным подходом к каждой работе. Мой опыт работы составляет более 3 лет. Я предоставляю портфолио, которое можно получить через мой телеграмм канал (@blowwoffedits). В моем портфолио представлены мои последние проекты. Я работаю в программах After Effects, Photoshop и Blender.
Мои основные направления дизайна включают:
-Дизайн рекламных баннеров и различных рекламных видеороликов.
-Разработка и анимация логотипов.
-3D моделирование.
В моем портфолио вы найдете примеры всех вышеперечисленных видов работ. Оплата услуг договорная и зависит от сложности работы.