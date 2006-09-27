bltaurus

Гость bltaurus

 
76 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка системы дистанционного обучения

    $150

    Необходимо добавить и доработать два модуля к системе дистанционного обучения ATutor(www.atutor.ca). 1. Dropbox (see sample http://academictech.doit.wisc.edu/ORFI/learnuw/grading.htm ) 2. Gradebook (see http://library.blackboard.com/docs/cp/learning_system/release6/instructor/_Add_Modify_Gradebook_Item .htm ) Язык PHP. Доработку следует выполнять подобно до уже существуюшего проекта.

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавить два модуля к ATutor

    Необходимо добавить два модуля к системе дистанционного обучения ATutor(www.atutor.ca). 1. Dropbox (see sample http://academictech.doit.wisc.edu/ORFI/learnuw/grading.htm ) 2. Gradebook (see http://library.blackboard.com/docs/cp/learning_system/release6/instructor/_Add_Modify_Gradebook_Item.htm ) Язык PHP. Операционная система Microsoft Server 2003. Обязательно указывайте свои предполагаемые сроки и сумму договора.

    PHP
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад