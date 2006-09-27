Необходимо добавить и доработать два модуля к системе дистанционного обучения ATutor(www.atutor.ca). 1. Dropbox (see sample http://academictech.doit.wisc.edu/ORFI/learnuw/grading.htm ) 2. Gradebook (see http://library.blackboard.com/docs/cp/learning_system/release6/instructor/_Add_Modify_Gradebook_Item .htm ) Язык PHP. Доработку следует выполнять подобно до уже существуюшего проекта.
- $150Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо добавить два модуля к системе дистанционного обучения ATutor(www.atutor.ca). 1. Dropbox (see sample http://academictech.doit.wisc.edu/ORFI/learnuw/grading.htm ) 2. Gradebook (see http://library.blackboard.com/docs/cp/learning_system/release6/instructor/_Add_Modify_Gradebook_Item.htm ) Язык PHP. Операционная система Microsoft Server 2003. Обязательно указывайте свои предполагаемые сроки и сумму договора.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт17 лет назад